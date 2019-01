per Mail teilen

Wegen des Wintereinbruch sind am Münchner Flughafen 120 Flüge ausgefallen. Dazu kämen noch gut 140 Verspätungen, erklärte eine Sprecherin. Der Flughafen hat zwei Landebahnen. Wegen der ständigen Räumungsarbeiten könne jeweils nur eine davon genutzt werden. Einige Flugzeuge seien außerdem noch nicht enteist. In München schneit es seit gestern Nacht ununterbrochen. Auf vielen Autobahnen in Süddeutschland hat es Unfälle gegeben und die Autofahrer stehen teilweise kilometerlang im Stau.