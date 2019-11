Schleswig-Holstein: Unterwasserminen entschärfen

Der schleswig-holsteinische Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hat den Bund aufgefordert, Minensprengungen in der Ostsee zu unterlassen. Weltkriegsmunition im Meer könne auch mit Hilfe von Robotern entschärft werden, so Albrecht. Deshalb erwarte er, dass Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) den internationalen Schutzstatus der Schweinswale endlich achte. Im Sommer wurden 39 Minen aus dem Ersten Weltkrieg im Ostsee-Naturschutzgebiet Fehmarnbelt gesprengt. Nach Angaben des Naturschutzbunds Deutschland wurden anschließend 18 tote Schweinswale in dem Gebiet entdeckt. Die Naturschützer schätzen, dass noch mehr als 1,6 Millionen Tonnen Weltkriegsmunition in der deutschen Nord- und Ostsee liegen. Bei den Sprengungen würde alles Leben im Umkreis von bis zu 30 Metern vernichtet.