Costa Cordalis' Tod rührt uns weniger wegen der seichten Schlager, die er gesungen hat. Er war schlicht für viele Deutsche einer der ersten Griechen im Leben und ein sympathischer dazu. Costa Cordalis oder Daliah Lavi sangen zwar auf Deutsch, öffneten aber Fenster zu fremden Kulturen.

Alexander der Große machte die griechische Kultur zur Weltkultur. Der Grieche Aristoteles Onassis, Reeder und Milliardär, heiratete Jackie Kennedy, die Witwe des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy. Doch zum Griechen schlechthin wurde für mehrere Generationen von Deutschen der Schlagersänger Costa Cordalis ("Anita"), der mit 75 Jahren gestorben ist.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne „Martin Rupps meint…“ erscheint als Teil des „SWR Aktuell Newsletter“. Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Costa Cordalis' Tod rührt uns weniger wegen des Gesangs, den er in der "ZDF-Hitparade" zur Musik vom Band mimte. Er war schlicht einer der ersten Griechen in unserem Leben und ein sympathischer dazu. So wie Daliah Lavi die erste Stimme aus dem Nahen Osten war. Cordalis und Co. sangen zwar auf Deutsch, aber der Akzent ihrer Muttersprache klang immer durch. So öffneten sie uns Fenster zu neuen, bisher unbekannten Kulturen.

Costa Cordalis – hier ein Plattencover aus dem Jahr 1979 – machte die Deutschen mit seiner Heimat bekannt CBS (Coverscan)

Im Zeitalter von YouTube steht Musik aus aller Herren Länder rund um die Uhr zur Verfügung. Milliarden von Menschen haben das Video zu "Gangnam Style" des südkoreanischen Rappers Psy gesehen. In den siebziger und achtziger Jahren brauchte es Gefäße wie die "ZDF-Hitparade" und Sänger wie Costa Cordalis, um musikalisch auf Reisen zu gehen.