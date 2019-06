per Mail teilen

Spezialeinsatzkräfte suchen in der Donau bei Budapest nach Opfern des Unfalls mit einem Kreuzfahrtschiff und einem Ausflugsboot. Für die Vermissten besteht so gut wie keine Hoffnung mehr.

Fünf Tage nach dem Schiffsunglück auf der Donau bei Budapest haben am Montag erneut Spezialtaucher*innen versucht, weitere Opfer zu finden. Sie versuchen, das Wrack des Ausflugsschiffes zu erreichen.

Bisher war die Strömung zu stark, um das kleine Ausflugsschiff "Hableany" in rund neun Metern Tiefe zu erreichen. In seinem Inneren werden weitere Tote vermutet. 21 Menschen werden noch vermisst, für sie besteht so gut wie keine Hoffnung mehr.

Weiteres Todesopfer aus der Donau geborgen

Sieben Tote waren gleich nach der Katastrophe aus der Donau geborgen worden. Alle waren Südkoreaner von dem Ausflugsschiff. Am Mittag war 100 Kilometer südlich von Budapest eine weitere Leiche gefunden worden. Die Identifizierung des Toten, der nahe der Ortschaft Harta aus dem Wasser gezogen wurde, dauere noch an, sagte ein Sprecher der ungarischen Polizei.

Kapitän des Kreuzfahrtschiffes festgenommen

Das Ausflugsschiff war am 29.Mai mit südkoreanischen Touristen an Bord mit dem Kreuzfahrtschiff "Viking Sigyn" zusammengestoßen. Der Kapitän des Kreuzfahrtschiffes wurde festgenommen. Die ungarische Staatsanwaltschaft wirft ihm Gefährdung der Flussschifffahrt vor.