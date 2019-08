per Mail teilen

Im Mittelmeer geht das Feilschen um die Aufnahme von Bootsflüchtlingen weiter. Die Regierung von Malta hat angeboten, 39 Flüchtlinge des spanischen Rettungsschiffes "Open Arms" an Land zu lassen, da die Menschen in ihrem Zuständigkeitsbereich gefunden worden seien. Für die anderen Flüchtlinge an Bord fühle sich das Land aber nicht zuständig. Die spanischen Helfer lehnen Maltas Angebot ab. Sie fordern eine Lösung für alle rund 160 Migranten auf dem Schiff.