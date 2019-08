Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) plant härtere Strafen im Verkehr. Dazu hat er mit seinem Ministerium einen Entwurf für eine schärfere Straßenverkehrsordnung erstellt.

Autofahrer müssen sich auf höhere Bußgelder und strengere Regeln zum Beispiel beim Parken einstellen. Fahrradfahrer und Fußgänger profitieren davon.

Geplant ist zum Beispiel, dass das Parken in zweiter Reihe oder auf Geh- und Radwegen statt bis zu 30 Euro künftig bis zu 100 Euro kosten soll. Wer keine Rettungsgasse bildet, der soll bis zu 320 Euro zahlen plus einen Monat Fahrverbot - bisher ging es bei 200 Euro los.

Was es für die Rettungsarbeiten bei einem Unfall bedeutet, wenn keine Rettungsgasse gebildet wird, zeigt dieses SWR-Video. Darin wird auch erklärt, wie man fahren muss, um eine Rettungsgasse zu bilden:

Dauer 3:18 min Wie wird die Rettungsgasse richtig gebildet? Aus gegebenem Anlass erklären wir erneut, welche Regeln gelten, wenn man auf der Autobahn eine Rettugnsgasse bildet.

Autos mit drei Insassen dürfen auf die Bus-Spur

Außerdem soll wohl auch ein neues Verkehrsschild kommen, das Autofahrern verbietet, Zweiräder zu überholen. Und: Eine Änderung ist auch noch bei den Busspuren geplant. Die sollen künftig auch E-Scooter benutzen dürfen, sowie Autos, in denen mindestens drei Leute sitzen.

Neue Verkehrsregeln noch in diesem Jahr?

Es sind also einige Punkte, die Verkehrsminister Scheuer ändern will. Das ist schon seit Monaten im Gespräch. Jetzt ist offenbar der Entwurf fertig, der geht jetzt in die Ressortabstimmung der Ministerien, dann müssen der Bundestag und der Bundesrat, also die Länder, zustimmen. Und dann könnten die neuen Regeln noch in diesem Jahr gelten.