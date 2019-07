per Mail teilen

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, will einen Dialog über die Fahrverbote auf Nebenstrecken in Österreich. Er hat seinen österreichischen Amtskollegen Andreas Reichhardt nach Berlin eingeladen. Dem Münchner Merkur sagte Scheuer, er wolle die Hitze aus der Diskussion nehmen. Nach Tirol will jetzt auch das Bundesland Salzburg mit Fahrverboten verhindern, dass der Urlaubsreiseverkehr auf Landstraßen ausweicht und Ortschaften verstopft.