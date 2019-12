per Mail teilen

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sieht bei der Deutschen Bahn noch großen Reformbedarf. Laut dem Minister braucht es attraktivere Preise, mehr Service und pünktlichere Züge. Man dürfe die Fahrgäste nicht verlieren, die jetzt in so großer Zahl auf die Bahn umstiegen, so Scheuer. Ab Januar wird die Mehrwertsteuer bei Bahntickets im Fernverkehr gesenkt. Die Bahn rechnet dadurch mit mindestens fünf Millionen zusätzlichen Fahrgästen pro Jahr.