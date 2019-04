per Mail teilen

Die bekannte deutsche Schauspielerin ist nach Angaben des Anwalts der Familie, Matthias Prinz, im Alter von 76 Jahren gestorben.

Wie Prinz mitteilte, starb die Charaktersdarstellerin bereits am Sonntag. Die im bayerischen Burghausen geborene Schauspielerin spielte in zahllosen Film- und Fernsehproduktionen mit.

Dauer 00:22 min "Meine bayerische Oma hat mir viel vermittelt" Hannelore Elsner über ihr Leben

Ihre Filmkarriere begann Elsner 1959 mit einer Rolle an der Seite von Freddy Quinn in "Freddy unter fremden Sternen". Als erste westdeutsche Schauspielerin wirkte sie 1973 in der DEFA-Produktion "Aus dem Leben eines Taugenichts" mit.

"Als Anwälte der Familie von Hannelore Elsner haben wir die traurige Pflicht, der Öffentlichkeit mitzuteilen, dass Hannelore Elsner überraschend schwer erkrankt und am Ostersonntag friedlich eingeschlafen ist." Matthias Prinz, Anwalt der Familie

Von 1994 bis 2006 war Hannelore Elsner als Kriminalhauptkommissarin Lea Sommer in der ARD-Krimiserie "Die Kommissarin" zu sehen. In Tatort-Produktionen und zahllosen Fernsehserien war sie immer wieder auf dem Bildschirm präsent.

Mit vielen Preisen ausgezeichnet

Nach langer Abstinenz kehrte sie im Jahr 2000 mit dem Spielfilm "Die Unberührbare" auf die Leinwand zurück. Für die Rolle der Hanna Flanders wurde sie unter anderem mit dem Deutschen Filmpreis und dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichntet.

Neben vielen anderen Auszeichnungen erhielt sie 1972 die Goldene Kamera, 2002 den Grimme-Preis und 2006 erneut den Bayerischen Fernsehpreis - diesmal für ihr Lebenswerk. Elsner war zweimal verheiratet. Mit dem Regisseur Dieter Wedel hat sie einen Sohn.