Die Schauspielerin Doris Day ist tot, das hat ihre Stiftung in Los Angeles mitgeteilt. Sie wurde 97 Jahre alt. In den 1960er Jahren war sie eine der bekanntesten Schauspielerinnen und Sängerinnen.

Mit "Que sera, sera" hat Doris Day einen Evergreen geschaffen. Das Lied aus dem Film "Der Mann, der zuviel wusste" gewann 1957 den Oscar für den besten Filmsong.

Vor der Kamera mit Cary Grant und Rock Hudson

In den 1950er und 60er Jahren wurde die Schauspielerin besonders bekannt für unschuldige Liebeskomödien mit Kollegen wie Cary Grant und Rock Hudson, außerdem spielte sie in Dramen und Musicals.

In einem Interview, das Doris Day vor kurzem noch dem "Hollywood Reporter" gab, sagte die Schauspielerin, sie denke immer noch gerne an die Dreharbeiten von "Bettgeflüster" zurück.

"Ich hatte so einen Spaß dabei, mit meinem Freund Rock Hudson zu arbeiten. Wir haben uns durch die drei gemeinsamen Filme gelacht und blieben sehr gute Freunde. Ich vermisse ihn." Hudson war 1985 an den Folgen einer HIV-Infektion gestorben.

Doris Day und Alfred Hitchcock

Im Jahr 1951 trafen sich Doris Day und Alfred Hitchcock am Rande einer Hollywood-Party. Bei dieser Gelegenheit äußerte er den Wunsch, sie für einen seiner nächsten Filme verpflichten zu wollen. 1956 war es soweit. Neben James Stewart stand sie in dem Thriller "Der Mann, der zuviel wusste" vor der Kamera.

Hitchcock hatte das Songwriter-Team Jay Livingston und Ray Evans beauftragt, ein Wiegenlied für Doris Day zu schreiben, das sie im Film ihrem Sohn vorsang: "Que sera, sera - Whatever will be, will be" wurde zu ihrem populärsten Song überhaupt.

Am 3. April feierte Doris Day ihren 97. Geburtstag

Doris Day hatte erst am 3. April ihren 97. Geburtstag gefeiert. Bis vor kurzem sei die Darstellerin bei guter Gesundheit gewesen, bis sie an einer schweren Lungenentzündung erkrankte, erklärte ihre Stiftung.