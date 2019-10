Schauspielerin Billie Zöckler im Alter von 70 Jahren gestorben

Die Schauspielerin Billie Zöckler ist im Alter von 70 Jahren in München gestorben. Das hat ihre Agentur dem Bayerischen Rundfunk bestätigt. Zöckler wurde vor allem durch die Serie "Kir Royal" in den Achtzigerjahren bekannt. Danach spielte sie in zahlreichen weiteren Serien mit - unter anderem in "Unser Lehrer Doktor Specht", "Liebling Kreuzberg" oder "Forsthaus Falkenau". Noch in diesem Jahr stand Billie Zöckler für die SWR-Produktion "Patchwork Gangsta" vor der Kamera, die im Rahmen des Online-Jugendangebots von ARD und ZDF auf Youtube läuft.