Der Schauspieler Wolfgang Winkler ist tot. Das hat der Intendant des Neuen Theaters in Halle, Brenner, mitgeteilt. Winkler wurde demnach 76 Jahre alt und starb an Krebs. Dem Fernsehpublikum wurde er bekannt durch seine Rolle als Hauptkommissar Schneider im Polizeiruf 110. 17 Jahre lang gehörte er an der Seite von Jaecki Schwarz zum Ermittlerteam aus Halle. Zuletzt war Winkler in der ARD-Vorabendserie "Rentnercops" zu sehen.