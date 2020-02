Schauspieler Volker Spengler ist tot

Der Schauspieler Volker Spengler ist am Samstagvormittag im Alter von 80 Jahren gestorben. Das berichtet die Deutsche Presseagentur. Bekannt wurde Spengler mit seiner Hauptrolle in dem Film "In einem Jahr mit 13 Monden" von Rainer Werner Fassbinder aus dem Jahr 1978. Er wirkte außerdem in Filmen wie "Die Sehnsucht der Veronika Voss" und der Miniserie "Berlin Alexanderplatz" mit. In seiner jahrzehntelangen Theaterkarriere arbeitete Spengler unter anderem mit Regisseuren wie Peter Palitzsch, Frank Castorf und René Pollesch.