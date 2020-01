Schauspieler Udo Kier bekommt Stern auf Walk of Fame

Der deutsche Schauspieler Udo Kier hat auf dem Walk of Fame im kalifornischen Palm Springs einen Stern bekommen. Vor Fotografen und Gästen hat er den 437. Stern enthüllt. Der gebürtige Kölner ist vor allem durch seine Rollen als Bösewicht international bekannt geworden. Er hat etwa in Andy Warhols Dracula 1974 und "My Private Idaho - Das Ende der Unschuld" 1991 gespielt - das war auch seine erste Hollywood-Rolle. Der 75-Jährige ist einer der wenigen Deutschen, die auch in der US-Filmstadt erfolgreich sind.