Einer der bedeutendsten Schauspieler des deutschsprachigen Raums ist tot: Der Schweizer Bruno Ganz starb mit 77 Jahren in Zürich. Er erlag einer Krebserkrankung.

Er war auf der Bühne und beim Film zuhause. Internationale Berühmtheit erreichte Bruno Ganz mit seiner Verkörperung Adolf Hitlers in "Der Untergang" (2004). Eine Rolle, die er selbst als einen Einschnitt in seinem künstlerischen Wirken bezeichnete. Von den Kritiken wurde er für diesen Part in den höchsten Tönen gelobt.

Ganz arbeitete mit Werner Herzog in "Nosferatu" (1978) und Volker Schlöndorf in "Die Fälschung" (1981). Unter der Regie von Wim Wenders spielte er 1977 die Hauptrolle in "Der amerikanische Freund" mit Dennis Hopper und drehte 1987 "Der Himmel über Berlin".

Schon als Schüler auf der Bühne

Als Sohn eines Schweizer Fabrikarbeiters und einer italienischen Mutter wuchs Ganz in Zürich auf. Schon als Schüler entdeckte er die Bühne für sich. Nach ersten Engagements traf er in Bremen mit Peter Stein einen Regisseur, mit dem er lange zusammenarbeitete.

Bruno Ganz gründete die Berliner Schaubühne mit. Sie war in den 1970er Jahren Dreh- und Angelpunkt des europäischen Theaterlebens. Dort spielte Ganz unter anderem die Titelrolle in Ibsens "Peer Gynt".

Mitte der 70er Jahre wurde der Film zu seinem Metier. In der Literaturverfilmung "Die Marquise von O." (1976) spielte Ganz den Grafen. Später folgte die Verfilmung von Peter Steins "Sommergäste".

Proben abgebrochen

Im Sommer 2018 sollte Ganz bei den Salzburger Festspielen den Erzähler in der Mozart-Oper "Die Zauberflöte" spielen. Doch die Proben brach er auf dringenden ärztlichen Rat ab. Bruno Ganz starb in seiner Heimatstadt Zürich an den Folgen seiner Krebserkrankung.