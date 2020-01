Scharfschützen sollen in Australien bis zu 10 000 Kamele töten

per Mail teilen

In Australien sollen Scharfschützen bis zu 10.000 Kamele töten. Das hat das Umweltministerium im Bundesstaat South Australia mitgeteilt. Hintergrund ist die anhaltende Dürre. Die Tiere würden entlegene Gemeinden gefährden, riesige Herden seien dort auf der Suche nach Wasser und Nahrung. Sie verschmutzten das Trinkwasser und plünderten die knappen Lebensmittelvorräte. Die Kamele werden den Angaben zufolge nun von Hubschraubern aus abgeschossen. Die Tötung ist die erste dieser Art in dem Bundesstaat. 2019 war das trockenste Jahr in Australien seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Seit Oktober toben zusätzlich heftige Buschbrände. Landesweit starben 26 Menschen. Mehr als zehn Millionen Hektar brannten nieder.