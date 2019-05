Schäuble warnt vor Überfrachtung des Grundgesetzes

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble warnt davor, zu viel an der Verfassung zu ändern und das Grundgesetz damit zu überfrachten. Der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sagte er, man täte gut daran, nicht alles, was man politisch gestalten wolle, im Grundgesetz festzuschreiben. Man müsse der Politik Spielraum lassen. Das Grundgesetz wurde vor 70 Jahren in Bonn unterzeichnet. In Berlin und Karlsruhe wird das heute gefeiert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat 200 Bürger in den Park von Schloss Bellevue eingeladen. Dort können sie mit ihm, Bundeskanzlerin Angela Merkel und anderen Politikern und Juristen über die deutsche Verfassung diskutieren. In Karlsruhe, dem Sitz des Bundesverfassungsgerichts, beginnt am Abend ein Verfassungsfest, das am Samstag endet.