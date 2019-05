Schäuble kritisiert Bundesregierung für Klimapolitik

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) kritisiert die Klimapolitik der Bundesregierung. In einem Interview mit den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland wirft er der Regierung vor, inkonsequent und zögerlich zu sein. Der CDU-Politiker sagte, es brauche mehr Mut zu Entscheidungen; vereinbarte Klimaziele müssten eingehalten werden. Deutschland habe sich bereits in den 1990er Jahren in Kyoto mit einer Umweltministerin Angela Merkel zu Klimazielen verpflichtet. Es gehe nicht, dass man Vereinbarungen treffe und sie dann nicht erfülle, so Schäuble weiter. Er könne die Fridays-for-Future- Proteste der jungen Leute verstehen. Die Bewegung hat auch heute wieder weltweit zu Demonstrationen für den Klimaschutz aufgerufen.