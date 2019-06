Schäfer-Gümbel fordert bundesweiten Mietpreisdeckel

Der kommissarische SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel fordert einen bundesweiten Mietpreisdeckel. Die Mieten in gefragten Wohngegenden sollten in ganz Deutschland für fünf Jahre eingefroren werden, sagte er dem "Tagesspiegel". Die SPD werde das in der Koalition besprechen. Die rot-rot-grüne Regierung in Berlin plant bereits ab dem kommenden Jahr einen Mietpreisdeckel in der Hauptstadt einzuführen. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, sprach sich in der "Rheinischen Post" außerdem dafür aus, Vermieter, die unter dem Mietspiegel bleiben, steuerlich zu begünstigen. So könnte zum Beispiel die Einkommensteuer für die Mieteinnahmen entfallen.