Geschädigte Thomas Cook-Kunden sollten sich an die Deutsche Kaera wenden. Dieser Versicherungsmakler ist von der Zurich-Versicherung mit der Schadensregulierung beauftragt worden.

Auf der Internetseite der Kaera AG können Thomas-Cook-Kunden ein Formular ausfüllen. Dazu müssen sie dann noch einige Nachweise und den Sicherungsschein hochladen. Die Kaera regelt die Ansprüche für Kunden von:

Thomas Cook Signature,

Thomas Cook Signature Finest Selection,

Neckermann Reisen,

Öger Tours,

Bucher Reisen

Air Marin

Mit den deutschen Veranstaltern waren zum Zeitpunkt des Insolvenzantrags etwa 140.000 Gäste unterwegs. Zudem soll es rund 660.000 bestehende Buchungen geben, berichtet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Zunächst war lediglich von 150.000 bestehenden Buchungen die Rede.

Warnung vor gefälschten E-Mails

Das Unternehmen warnt derzeit auch vor gefälschten Thomas-Cook-E-Mails. Darin wird Kunden von Thomas Cook eine schnelle Rückerstattung des Reisepreises versprochen, um so an höchst sensible Kunden-Daten zu gelangen

Dauer 1:39 min Wie geht es der Reisebranche insgesamt? Tamara Land, SWR Aktuelle Wirtschaft

Deshalb rauschte Thomas Cook in die Tiefe

Dass der älteste Reisekonzern der Welt am Ende ist, hat mehrere Ursachen, die unglücklich zusammen kamen. Das Unternehmen sitzt seit seiner letzten Krise 2012 auf einem Schuldenberg in Milliardenhöhe. Dazu kam dieses Jahr eine Abschreibung auf ein Tochterunternehmen in England. Außerdem ist die allgemeine Stimmung in der Reisebranche in England schlecht.

Großbritannien ist der Heimatmarkt von Thomas Cook. Der drohende Brexit hat die Briten verunsichert, es wurden weniger Reisen gebucht. Insgesamt konnten sich die Briten auch weniger Reisen leisten, weil das Britische Pfund so stark gefallen ist. Das alles war am Ende zu viel für Thomas Cook.