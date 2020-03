per Mail teilen

In Saudi-Arabien sind hochrangige Prinzen des Königshauses verhaftet worden. Sie würden einer Verschwörung gegen König Salman beschuldigt, das berichten US-Medien. Unter den Verhafteten seien der Bruder und der Neffe des Königs; ihnen könnten Haft- oder sogar Todesstrafen drohen. Den Berichten zufolge soll Kronprinz Mohammed die Verhaftungen veranlasst haben. Ausländische Beobachter vermuten, dass Mohammed sich so seine Macht sichern oder ausbauen will.