Sánchez ist zum spanischen Ministerpräsidenten gewählt worden

In Spanien ist der Sozialist Pedro Sánchez zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Im Parlament in Madrid stimmten am Nachmittag 167 Abgeordnete für ihn, 165 gegen ihn. Sanchez erster Versuch sich wählen zu lassen, war am vergangenen Sonntag gescheitert. Heute wurde seine Wahl unter anderem möglich, weil sich eine Regionalpartei aus Katalonien der Stimme enthielt. Sánchez will mit der Linkspartei Podemos eine Regierung bilden. Da die beiden Parteien keine Mehrheit im Parlament haben, sind sie bei künftigen Gesetzesvorhaben auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen.