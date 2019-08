Salvini lässt Minderjährige von Bord der Open Arms

Italiens Innenminister Matteo Salvini will nun doch minderjährige Migranten an Bord des Rettungsschiffes "Open Arms" an Land gehen lassen. Aber nur, weil Ministerpräsident Guiseppe Conte ihn darum gebeten habe, sagte Salvini. Der Kapitän des Rettungsschiffes hatte zuvor berichtet, die Stimmung an Bord gleiche einer Zeitbombe. Seine Besatzung sei die ganze Nacht wach geblieben, um Gewalt und Selbstverstümmelung unter den Migranten zu verhindern. Die Menschen müssen teils seit mehr als zwei Wochen auf engstem Raum ausharren. Sechs europäische Länder haben zugesagt, sie aufnehmen zu wollen. Trotzdem will Innenminister Salvini die "Open Arms" nicht anlegen lassen. Südlich von Sizilien wartet ein weiteres Rettungsschiff mit mehr als 350 Migranten an Bord auf die Erlaubnis, in einen sicheren Hafen fahren zu können.