Salvini droht Sea Watch Crew

Italiens Innenminister Matteo Salvini hat Deutschland und die Niederlande aufgefordert, die 42 Flüchtlinge an Bord der Sea Watch 3 aufzunehmen. Das deutsche Rettungsschiff war trotz eines Verbotes der italienischen Behörden in die Hoheitsgewässer des Landes eingelaufen. Es steuert auf den Hafen der Insel Lampedusa zu. Salvini sagte dazu, die Verantwortlichen der Sea Watch würden für ihr Handeln zur Rechenschaft gezogen. Die Besatzung hatte per Twitter erklärt, die 42 Geretteten an Bord seien erschöpft. Das Schiff fährt seit zwei Wochen im Mittelmeer umher und darf in keinem europäischen Hafen anlegen.