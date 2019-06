Sachsens SPD-Chef Dulig wird mit nachgebautem Gewehr bedroht

per Mail teilen

Ein Unbekannter hat den sächsischen SPD-Chef Martin Dulig bedroht. Er hat dem Politiker in einem Paket ein nachgebautes Gewehr nach Hause geschickt. Dulig sagte, er werde seit vier Jahren zunehmend bedroht, beleidigt und beschimpft. Ihm nun auch noch ein nachgebautes Gewehr zuzuschicken, sei inakzeptabel. Dulig hatte im vergangenen Jahr in einem Interview mit der Internet-Ausgabe der Zeit erklärt, Rassismus und Rechtsextremismus in Sachsen seien zu lange verharmlost worden. Außerdem hatte er gefordert, Sachsen gegen die Rechten zu verteidigen.