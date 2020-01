Sachsens Ministerpräsident hält Wiedereinstieg in Atomkraft für denkbar

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hält einen Wiedereinstieg in die Atomkraft für denkbar. Ob das nötig sei, werde davon abhängen, ob die Energiewende klappe und die Kosten im Rahmen blieben, sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Diese Frage stehe in zehn bis 15 Jahren an. Kretschmer räumte aber auch ein, dass es in der deutschen Gesellschaft momentan keine Mehrheit für die Atomkraft gebe. Trotzdem müssen man immer wieder darüber sprechen. Immerhin hätte man mit Atomenergie weniger CO2-Emmissionen, so Kretschmer.