Der Kirchentag in Dortmund

Der 37. Evangelische Kirchentag in Dortmund steht unter der Losung "Was für ein Vertrauen". Er wird am Abend mit drei großen Gottesdiensten eröffnet, mehr als 100.000 Besucher werden erwartet. Bis Sonntag finden fast 2.400 Laienveranstaltungen statt.

Beim Kirchentag treffen die Spitzen der Evangelischen Kirche auch auf politische Vertreter. Zu den prominentesten Gästen gehören Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Markus Söder (CSU), Annalena Baerbock (Grüne) und Kevin Kühnert (SPD). Außerdem werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine drei Amtsvorgänger Joachim Gauck, Christian Wulff und Horst Köhler an Diskussionsveranstaltungen teilnehmen.