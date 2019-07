per Mail teilen

Auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz werden immer mehr Kommunalpolitiker angefeindet und bedroht. Das ist das Ergebnis einer nicht repräsentativen Online-Umfrage des SWR.

Rund 1.350 Kommunalpolitiker aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg Württemberg haben im Juni und Juli auf Fragen des SWR geantwortet.

In der über mehrere Wochen laufenden nicht-repräsentativen Online-Umfrage gab jeder zweite Politiker an, Erfahrungen mit Anfeindungen gemacht zu haben. Fast ebensoviele sagten, die Anfeindungen hätten zugenommen. Am häufigsten finden die verbale Angriffe, Beleidigungen oder Drohungen bei persönlichen Begegnungen statt - öfter noch als im Internet.

"Das ist mehr als ein Alarmzeichen, da schrillen die Alarmsirenen." Karl-Heinz Frieden, geschäftsführendes Vorstandsmitglied beim rheinland-pfälzischen Städtetag

Bis zu einem Drittel der meist ehrenamtlich tätigen Kommunalpolitiker haben den eigenen Angaben zufolge wegen der Drohungen und Angriffe schon einmal ans Aufhören gedacht.