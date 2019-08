per Mail teilen

Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, hält nicht viel von der Gipfel-Überraschung, die Frankreichs Präsident Macron aus dem Hut gezaubert hat. Im SWR Tagesgespräch forderte er vielmehr eine engagierte Haltung der Europäer.

Der CDU-Politiker erklärte, er könne sich nicht vorstellen, dass aus den Gesprächen zwischen dem iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Rande des G7-Gipfels "irgendein Fortschritt erzielt werden kann".

Norbert Röttgen (CDU) zu G7: "Das geht so nicht weiter" Norbert Röttgen (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses hat die Europäer im G7-Format zu mehr Einigkeit aufgerufen. Im SWR Tagesgespräch sagte der Außenpolitiker: "Das geht so nicht weiter". Wenn die G7 ohne Russland nicht einmal ein Abschlussdokument erreichen könnten, dann sei das "ein Zeichen der inneren Schwäche des Westens". Auch die Initiative des französischen Präsidenten Macron, den iranischen Außenminister zu Gesprächen am Rande des Gipfels einzuladen, sieht Röttgen skeptisch. Sarif sei nicht der entscheidende Mann im Iran. Die Einladung, sei eher "eine provokative Note" gegenüber US-Präsident Donald Trump. Europa brauche eine konstruktive Haltung. Auch Sanktionen gegen den Iran seien denkbar.

Sarif zähle nicht zu den entscheidenden Leuten im Iran. Das Machtzentrum in diesen außenpolitischen Fragen liege beim geistlichen Führer. Daher sei das Gespräch auch eher als gewisse Provokation gegenüber US-Präsident Donald Trump zu werten.

Trump hat mittlerweile erklärt, er sei im Vorfeld über die Einladung Sarifs informiert gewesen und habe sie gebilligt.

Europäer brauchen "konsequente Haltung"

Die Iranpolitik sei ein großes Streitthema auch innerhalb der G7. Insbesondere die Europäer hätten andere Auffassungen als die USA.

Daher müssten die vier Europäer in der Runde der G7, Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien, eine gemeinsame und konstruktive Haltung entwickeln, so Röttgen.

"Im Sommer haben die Europäer kein Glanzstück abgeliefert, indem sie auf die Staats-Piraterie des Iran in der Straße von Hormus im Grunde nicht reagiert haben." Norbert Röttgen (CDU)

Zuckerbrot und Peitsche

Zur Verhinderung einer Atomwaffe sollten sie seiner Meinung nach weiter auf Diplomatie setzen. Und deutlich machen, dass sie das Vorgehen der USA, die aus dem Atomabkommen ausgestiegen sind, nicht unterstützen.

Andererseits sollten aber auch die Europäer gemeinsam der aggressiven, expansiven Politik Irans entgegentreten. Beispielsweise in Bezug auf die Staats-Piraterie in der Straße von Hormus oder die Aktivitäten Irans im Jemen oder in Syrien. Dafür könne man auch über weitere Sanktionen nachdenken.

Sanktionen in der Atomfrage schloss Röttgen dagegen aus, denn da gebe es das Atomabkommen, das die Europäer weiterhin einhalten wollen.