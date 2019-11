per Mail teilen

Wenige Tage nach dem Mauerfall war SWR-Reporter Joachim Görgen nach Erfurt gereist, um dort über die Menschen zu berichten. Jetzt hat er sie nach 30 Jahren wiedergetroffen.

Einen besonderen Vergleich zwischen der Wendezeit und dem Jahr 2019 kann der Mainzer SWR-Reporter Joachim Görgen ziehen. Sowohl im Jahr 1989 als auch heute im Jahr 2019 konnte er in der Mainzer Partnerstadt Erfurt Menschen interviewen, die die Wendezeit persönlich miterlebt haben, also den direkten Vergleich zwischen dem Leben vor und nach dem Zusammenbruch der DDR ziehen können. Keiner der Protagonisten wünsche sich die DDR zurück, sagt Görgen: "Alle drei sind der Meinung, dass es gut war, wie es gekommen ist und sind auch durchaus stolz auf ihre eigene Leistung."

Unterschiedliche politische Ausrichtungen

Es gebe sowohl den überzeugten CDU-Mann als auch denjenigen, der heute bei der Linken engagiert ist. "Trotz dieser verschiedenen politischen Auffassungen, die sie haben, und dieser verschiedenen Bewertungen im Detail, finden sie es gut, wie es gekommen ist".

SWR-Reporter Görgen: "Es gibt auch die, die sich als Verlierer der Wende fühlen"

Großer Wandel in Erfurt

Nach der Wende seien allein in Thüringens Landeshauptstadt Erfurt rund 10.000 Arbeitsplätze in der Industrie verloren gegangen. Aus dem ehemaligen Industriestandort sei inzwischen ein Dienstleistungszentrum geworden, berichtet der SWR-Reporter: "Erst jetzt hat Erfurt wieder so viele Einwohner wie vor der Wende." Es gebe auch heute durchaus auch diejenigen, die sich als Verlierer der Wende fühlten - auch wenn sie inzwischen vielleicht eine andere Arbeit gefunden hätten.

Görgens komplette Dokumentation im SWR-Fernsehen

Am Donnerstagabend zeigt der SWR die komplette Dokumentation von Joachim Görgen. Die TV-Reportage läuft ab 21.00 Uhr unter dem Titel

„´Einheit sofort!´ 30 Jahre nach dem Fall der Mauer“.