Bleibt die Große Koalition bis zu ihrem offiziellen Regierungsende bestehen? Ja - sagt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt im SWR. Die Streitpunkte Klimaschutz und Grundrente hält er für lösbar.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt glaubt weiter an den Fortbestand der Großen Koalition - das sagte er im SWR: "Wir gehen natürlich in die zweite Regierungshalbzeit - das ist schon klar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es der SPD auch klar ist." Die SPD werde auch erkennen, dass die Flucht aus der Verantwortung nicht zu mehr Zustimmung in der Bevölkerung führe.

Das ganze Interview mit Alexander Dobrindt (CSU) können Sie hier hören:

Dobrindt: SPD soll sich an Koalitionsvertrag halten

In der Großen Koalition gab es schon viele Krisen - aktuell sind die Streitpunkte unter anderem Klimaschutz und Grundrente. Dobrindt hält diese Probleme allerdings für lösbar: "Dass wir Klimaschutzgesetze machen ist unstrittig."

Beim Thema Grundrente müsse man sich nur an den Koalitionsvertrag halten, so der CSU-Politiker: "Wir halten uns zu 100 Prozent an den Koalitionsvertrag, wenn es um die Abschaffung des Soli geht. Und deswegen kann man auch von der SPD erwarten, dass sie sich zu 100 Prozent an den Koalitionsvertrag hält, wenn es um die Grundrente geht."

Heil soll seine Gesetzesvorschläge "überdenken"

Die SPD will eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung. Dobrindt sagte, er wisse gar nicht, was die SPD sich dabei denke: Sie wolle eine neue soziale Leistung ausgeben, ohne nach der Bedürftigkeit derjenigen zu fragen, die davon begünstigt sein sollen. Bundesarbeitsminsiter Hubertus Heil (SPD) solle deshalb seine Gesetzesvorschläge "überdenken".