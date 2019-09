Die Große Koalition hat sich auf ein Klimapaket geeinigt. Im Vorfeld hieß es: Besonders das Ressort von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) müsse liefern. Im SWR Interview der Woche spricht Scheuer von einem "Wachstumspaket" in seinem Bereich.

54 Millionen Euro wollen Union und SPD in die Hand nehmen, um die Klimaschutzziele 2030 zu erreichen. Im aktuellen Entwurf des beschlossenen Programms sind allerdings nicht einmal konkrete Zahlen genannt, mit denen der zu erwartende Erfolg durch das Paket beziffert werden könnte. Zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler halten die Maßnahmen aber ohnehin für unzureichend. Bundesverkehrsminister Scheuer verteidigt das Klimapaket im SWR.

Dauer 24:07 min Verkehrsminister Scheuer: Bahn ist Gewinner des Klimapakets Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sieht die Deutsche Bahn als Gewinner des beschlossenen Klimapakets. Er will prüfen, ob es bei den Bahnpreisen bessere Angebote geben kann. Änderungen bei der vereinbarten CO2-Bepreisung lehnt Scheuer ab. Im Zusammenhang mit der gescheiterten Pkw-Maut hat er nach eigenen Angaben nichts zu verbergen. Ob es Schadenersatzforderungen der Maut-Betreiber geben wird, bezeichnet der Verkehrsminister als spekulativ. Audio herunterladen (21,7 MB | MP3)

"System Schiene" verbessern

Als Gewinner des Pakets nennt der Minister unter anderem die Bahn. Ab dem kommenden Jahr sollen Tickets im Fernverkehr günstiger werden, da die Mehrwertsteuer darauf von 19 auf 7 Prozent gesenkt werden soll. Dennoch wird kritisiert, dass der Preis von Bahntickets auf manchen Strecken keine Konkurrenz zu Billigfliegern sei.

Durch das Klimapaket soll Schluss sein mit den Dumpingpreisen beim Fliegen, so Scheuer, es solle "mehr Transparenz" entstehen "ohne Wettbewerbsverzerrung". Zudem will er die Preisstruktur bei der Bahn noch einmal "screenen und verifizieren".

Die Bahnstrecken zwischen Berlin und Hamburg sowie zwischen Berlin und München seien sehr gut nachgefragt und es werde weitere solcher "guten Verbindungen" geben, wenn die Ausbaumaßnahmen abgeschlossen sind, so der Bundesverkehrsminister. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass das System Schiene sich verbessert." Zudem sollen Bahn und Flughäfen besser ineinandergreifen - mit dem Deutschlandtakt sei das dank der Digitalisierung möglich.

Kritik an CO2-Bepreisung

Die Opposition sowie Wissenschaftler und Umweltverbände loben zwar, dass CO2 einen Preis bekommen soll, kritisieren aber, dass dieser mit einem Einstiegswert von zehn Euro pro Tonne deutlich zu niedrig sei, um eine Wirkung zu entfalten.

Ich würde mich jetzt von rechts und von links nicht anpieksen lassen um den CO2-Preis. Mir geht es jetzt darum, dass wir in den Verordnungen, in den Gesetzentwürfen sehr, sehr straff und schnell unterwegs sind - und auch diese Beschlüsse jetzt ins Parlament bringen. Andreas Scheuer (CSU), Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur

Scheuer entgegnet, dass er an Politik nicht durch "Verzicht oder Verbote", sondern durch "Innovationen und Anreize" herangeht. Er möchte klimafreundliches Verhalten belohnen, "gerade in der Mobilität". Das Klimaschutzprogramm bringe "Stabilität in die Koalition (...), weil man sieht: Wir können was beschließen".

Manuskript zum Interview der Woche mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU)