Steuern müssten in Deutschland gerechter verteilt werden, das fordert Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) im SWR Interview der Woche. Er sieht sein Bundesland wie eine Kolonie behandelt.

Um mehr Steuergerechtigkeit in Deutschland zu erreichen, müsse stärker darauf geschaut werden, wo in der Wirtschaft die Wertschöpfung stattfinde. Konkret macht er es im SWR Interview am Verhältnis des Stuttgarter Autobauers Daimler und einem Motorenzulieferer im Thüringer Kölleda: "Da haben wir in Kölleda keine kommunale Steuerverstärkung und volkswirtschaftlich schreibt man uns nur den Metallwert des Motorenblocks gut. Die Steuer, die dort verteilt wird, ist nur die Lohn- und Einkommenssteuer der Arbeitnehmer, die da arbeiten. Abgerechnet wird am Ende volkswirtschaftlich und steuerrechtlich in Stuttgart“, so Ramelow.

Dauer 24:23 min Bodo Ramelow (Linke): "… als wenn wir eine Kolonie wäre" Der Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow (Linke), fordert eine gerechtere Steuerverteilung in Deutschland. Es müsse stärker darauf geschaut werden, wo die Wertschöpfung stattfinde. Konkret macht er das im SWR Interview der Woche fest am Verhältnis zwischen Daimler und seinen Zulieferern: Da finde beim Motorenbau in Thüringen Wertschöpfung statt, die Steuern fielen aber nur in Stuttgart an. Für sich selbst sieht er darüber hinaus keine Zukunft an der Spitze der Bundespartei. Audio herunterladen (21,6 MB | MP3)

Entweder man müsse gestatten, dass man eine Steuergutschrift über den Mehrwert bekomme, der in Thüringen entstehe, oder man müsse das Steuersystem verändern, fordert Ramelow. Die neuen Bundesländer würden behandelt „als wenn wir eine Kolonie wären“.

Braucht es einen "Aufbau West"?

Mit Blick auf die Situation in der Westpfalz und anderen strukturschwachen Regionen in Westdeutschland äußerte Ramelow Verständnis für Forderungen nach einem "Aufbau West". NRW-Ministerpräsident Armin Laschet etwa hatte das gefordert. In der Runde der Ministerpräsidenten sei man sich da einig gewesen, so der Linken-Politiker: "Der Durchschnitt Deutschlands muss die Grundlage sein und alles, was weniger als den Durchschnitt darstellt, da muss Förderung ansetzen. Und deshalb, glaube ich, wäre es gut, wenn wir uns lösen von der Ost-West-Debatte."