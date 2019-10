per Mail teilen

Die SPD muss zur "traditionellen sozialdemokratischen Politik" zurückkehren, sagt Juso-Chef Kevin Kühnert im SWR Interview der Woche. In Bezug auf Rechtsextremismus in Deutschland fordert er, demokratische Programme langfristig zu unterstützen.

Nach dem rechtsterroristischen Anschlag in Halle, dem Fall Walter Lübcke und weiteren Vorfällen in den letzten Jahren werde klar, dass wir in Deutschland ein massives Problem habe, sagte Juso-Chef Kevin Kühnert im SWR Interview.

"Gerade der Fall in Halle zeigt ja, der bloße Blick auf den organisierten Rechtsextremismus in Deutschland, die Gruppen, die auch der Verfassungsschutz oder andere Behörden beobachten, reicht nicht, sondern wir haben es jetzt offensichtlich mit einer neuen Generation von Tätern zu tun, die sich alleine übers Netz radikalisieren", so Kühnert.

SWR Interview der Woche mit Juso-Chef Kevin Kühnert

Programme gegen Rechtsextremismus dauerhaft finanzieren

Der Staat müsse hier stärker präventiv tätig werden, sagte Kühnert. Aussteiger- oder Präventionsprogramme des Bundes müssten dauerhaft finanziert werden. Bisher würde Projekten immer wieder Geld gestrichen und teils müssten sie außerdem jedes Jahr neu beantragt werden.

Die Union habe in der Vergangenheit verhindert, dass Programme wie "Demokratie leben" langfristig und ausreichend Geld bekämen. Außerdem müsse stärker der Dialog mit den jüdischen Gemeinden und anderen bedrohten Gruppen gesucht werden.

SPD wird oft nur als Korrektivpartei wahrgenommen

Die derzeit schlechten Umfrageergebnisse erklärt sich der Juso-Vorsitzende mit dem nicht erkennbaren Führungsanspruch der SPD. Gerade junge Menschen würden die Partei nur in einer Koalition mit der Union kennen, als Korrektivpartei, aber nicht als Partei mit eigenem Weltbild.

Kühnert erklärte, "wir sind wahrnehmbar in den letzten Jahren über Themen, das sind eigentlich Reparaturthemen". Es gehe bei Grundrente und Mindestlohn oft darum, zu versuchen, das Kind, das schon in den Brunnen gefallen sei, "mühsam wieder rauszuziehen". Dagegen brauche einen "klar erkennbaren Bruch zur Regierungspolitik". In den vergangenen 25 Jahren sei die Ideologie gewesen, "der Markt soll es regeln. Aber der Markt hat ganz vieles nicht geregelt".

Scholz hat Promi-Bonus im Rennen um SPD-Vorsitz

Zur Frage, ob es einen Favoriten bei der Wahl um den Vorsitz gebe, erklärte Kühnert, Olaf Scholz habe schon allein deshalb einen Vorteil, weil er "einfach der bekannteste Kandidat im Rennen" sei. In Wahlprozessen gebe es immer einen Trend hin zu den Promis.

Deshalb sei es aber so wichtig, dass es im Verfahren eine Stichwahl gebe, wenn kein Kandidaten-Team im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit hole. Im SWR fordert Kühnert deshalb auch die SPD-Mitglieder auf, "in der ersten Runde abzustimmen und nicht zu taktieren." Dann bringe die Stichwahl eine spannende Auseinandersetzung. Und es werde noch einmal genau diskutiert, wer wirklich für was stehe.

