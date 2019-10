Der SWR Aktuell Korrespondententalk "Klima im Blick: Können wir die Welt retten?" mit ARD-Umweltkorrespondent Werner Eckert findet am 15. November 2019 im Science Dome der Experimenta in Heilbronn statt. Seien Sie dabei!

Der Klimaschutz ist für die Bundeskanzlerin eine "Menschheitsherausforderung". Denn Fakt ist: Die Erde erwärmt sich. Das Extrem-Wetter nimmt zu. Der Juli 2019 war weltweit der heißeste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen.

Ihre Fragen im SWR Aktuell Korrespondententalk

Die Menschen im Südwesten haben Fragen. Welche Folgen wird der Klimawandel noch haben? Was muss man in Zukunft für den Klimakiller CO2 bezahlen? Welche Auswirkungen hat der Klimaschutz auf die Automobilindustrie? Und woher kommt unsere Energie nach Atom und Kohle?

ARD-Umweltkorrespondent Werner Eckert gibt Antworten. Er rechnet durch, was Klimaschutz kostet. Er checkt, inwieweit die Forderungen der Fridays-for-Future-Bewegung umsetzbar sind und ordnet ein, ob die UN-Klimakonferenz im Dezember in der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile unsere letzte Chance ist.

Der SWR Aktuell Korrespondententalk "Klima im Blick: Können wir die Welt retten?" mit ARD-Umweltkorrespondent Werner Eckert. Wir laden Sie am 15. November zusammen mit der "Heilbronner Stimme" in den Science Dome auf der Experimenta in Heilbronn ein. Mit dabei ist eine Vertreterin von Fridays for Future aus Mannheim. Einlass ist ab 19:00 Uhr, um 20:00 Uhr beginnt die Veranstaltung. Der Eintritt ist frei. Hier können Sie sich anmelden – damit erklären Sie, dass Sie die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzerklärung akzeptieren: