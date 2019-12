SPD will offenbar nicht über GroKo abstimmen lassen

per Mail teilen

Die SPD-Spitze will auf dem bevorstehenden Parteitag offenbar nicht über eine Fortsetzung der Großen Koalition abstimmen lassen. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, stattdessen sollten die Delegierten die neue Parteiführung mit Gesprächen über vier zentrale Themenbereiche beauftragen. Juso-Chef Kevin Kühnert will sich auf dem SPD-Parteitag um einen Posten als Vize-Parteichef bewerben. Das hat er der "Rheinischen Post" gesagt. Er habe das Kandidaten-Duo Saskia Esken (SPD) und Norbert Walter-Borjans (SPD) unterstützt - und wolle das auch in der Parteiführung tun.