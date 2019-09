SPD und Grüne gegen Erweiterungskommissar

per Mail teilen

SPD und Grüne haben Widerstand gegen den ungarischen Kandidaten für den EU-Erweiterungskommissar angekündigt. Laszlo Trocsanyi habe als Justizminister den Rechtsstaat in Ungarn ausgehöhlt, sagte die Vize-Präsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley. Die Fraktionschefin der Grünen im Europaparlament, Ska Keller, sagte, Trocsanyi sei aktiv an der Schleifung des Rechtsstaats beteiligt gewesen. Und künftig solle er als Erweiterungskommissar darauf achten, dass die Länder europäische Werte und Regeln einhielten - das sei zynisch. Die künftige Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte ihr Team am Dienstag vorgestellt.