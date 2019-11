Die SPD plant ein neues Konzept für das Kindergeld. Sie will alle bisherigen Familienleistungen in einem existenzsichernden Betrag zusammenfassen. Das hat die kommissarische Parteivorsitzende Malu Dreyer den Funke-Medien gesagt. Die Summe solle sich nach dem Einkommen der Eltern richten und für Kinder ab 14 Jahren bei bis zu 478 Euro liegen. Außerdem plant die SPD eine so genannte Kinderkarte mit monatlich 30 Euro - für Freizeitaktivitäten in Vereinen, Musikschulen oder Schwimmbädern.