SPD plant deutliche Preissenkung im Nahverkehr

Die SPD will durchsetzen, dass der Bund künftig alle Städte und Gemeinden bei der Einführung eines Jahrestickets für Busse und Bahnen unterstützt. Das schreibt die "Süddeutsche Zeitung". Sie beruft sich auf ein entsprechendes Papier der SPD-Fraktion zum Klimaschutz. Der Preis für ein solches Jahresticket soll demnach bei 365 Euro liegen. In manchen Kommunen gibt es solche relativ günstigen Jahresfahrkarten für Busse und Bahnen bereits. In anderen Städten werden sie im Rahmen eines Modellprojekten erprobt, um die Luft zu verbessern und damit Fahrverbote für Dieselwagen zu verhindern.