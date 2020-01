SPD plant "Windbürgergeld"

Die SPD will, dass Bürger Geld bekommen, wenn sie Windräder in ihrer Nachbarschaft akzeptieren. Mit einem sogenannten "Windbürgergeld" sollten finanzielle Anreize geschaffen werden, sagte SPD-Fraktionsvizechef Matthias Miersch der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe prüfte zurzeit mehrere Konzepte, um die Akzeptanz von Windrädern zu erhöhen. Diese reichten von der Beteiligung der Kommunen am Umsatz von Windparks bis zu direkten Geldflüssen an betroffene Anwohner. Die SPD will laut Miersch aber auch den Klageweg gegen neue Windräder einschränken. Der Stillstand beim Ausbau der Windkraft gefährdet das Ziel der Bundesregierung, den Anteil erneuerbarer Energien am Strom bis 2030 auf 65 Prozent zu erhöhen. Derzeit liegt er bei etwa 45 Prozent.