per Mail teilen

Die SPD wollte noch vor der Europawahl einen Gesetzentwurf zur Einführung einer Grundrente vorlegen. Das scheint ihnen jetzt gelungen zu sein. Doch die Koalitionspartner sind empört.

Hinter den Kulissen hat die SPD wochenlang an inhaltlicher Ausgestaltung und Finanzierbarkeit der Grundrente gefeilt. Sozialminister Hubertus Heil (SPD) will den Gesetzentwurf heute im Kabinett vorstellen.

Was plant die SPD?

Er sieht vor, dass nicht nicht nur künftige, sondern auch schon aktuelle Rentner den Rentenzuschlag bekommen können. Die Unterstützung für langjährige Geringverdiener sollen es ab 2021 geben und vorwiegend aus Steuermitteln finanziert werden. Auf den umstrittenen Griff in die Rücklage der Rentenkasse will Heil verzichten. Aber auch die von der Union geforderte Bedürftigkeitsprüfung soll es nicht geben.

Grundrente statt "Mövenpicksteuer"

Auf das Konzept hat sich Heil mit Finanzminister Olaf Scholz (SPD) verständigt. Um die Milliardenkosten zu decken, rechnet die SPD unter anderem mit Einnahmen aus der europäischen Finanztransaktionssteuer in Höhe von 500 Millionen Euro pro Jahr - die es bisher aber noch gar nicht gibt. Weitere 700 Millionen Euro soll die Rückabwicklung der sogenannten Mövenpick-Steuer bringen.



Dieses Mehrwertsteuer-Privileg war 2009 auf Druck der FDP eingeführt worden, der Mehrwertsteuersatz für Hotelübernachtungen wurde damals von 19 auf 7 Prozent gesenkt. Ihren Namen verdankt diese Steuererleichterung dem Umstand, dass die FDP zuvor eine Millionen-Wahlkampfspende von einem Miteigentümer der Mövenpick-Hotelkette erhalten hatte.

Wer soll Grundrente bekommen? Die Grundrente sollen Rentner bekommen, die 35 Jahre lang gearbeitet und Beiträge bezahlt haben, aber trotzdem nur Mini-Renten beziehen. Zeiten von Kindererziehung und Pflege sollen mitgezählt werden. Laut Rentenversicherung würden etwa drei Millionen Rentner davon profitieren.



Als Beispiel wurde eine Friseurin mit rund 1.500 Euro brutto Monatseinkommen genannt. Sie käme ohne Grundrente nach 40 Beitragsjahren auf eine Rente von rund 512 Euro - ein Betrag unterhalb der Grundsicherung. Nach SPD-Modell hätte sie künftig Anspruch auf eine Grundrente von rund 960 Euro.

Kritik vom Koalitionspartner

Aus der Union kommt massive Kritik an den Plänen der SPD zur Finanzierung der Grundrente. Das Konzept des Koalitionspartners bestehe "allein aus Luftbuchungen", sagte Eckhardt Rehberg, haushaltspolitischer Sprecher der Unionsfraktion in einem Interview. Und weiter: "Kein Cent davon ist real vorhanden. Mit allen Tricks sollen über vier Milliarden Euro zusammengekratzt werden: Steuererhöhungen, diffuse Einsparungen und Anzapfen der Sozialversicherungskassen."



Unionsfraktionsvize Hermann Gröhe sprach von einem "finanzpolitischen und sozialpolitischen Offenbarungseid". Er kritisierte vor allem den Plan, auf eine Bedürftigkeitsprüfung zu verzichten. "Das ist ein milliardenschwerer Verstoß gegen den Koalitionsvertrag, in dem wir uns auf eine Bedürftigkeitsprüfung verständigt haben", sagte der CDU-Politiker der Online-Ausgabe der "Rheinischen Post".



FDP-Fraktionsvize Michael Theurer wertete den Vorstoß als Wahlkampfmanöver. "Das ist billiger SPD-Populismus kurz vor der Europawahl. Mit der Gießkanne kurz vor der Wahl Geld verteilen zu wollen hat nichts mit seriöser Politik zu tun", erklärte er.

Rückendeckung von Gewerkschaften

Rückendeckung bekommt Heil dagegen vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). "Die Abschaffung der Mövenpick-Steuer und die Einführung der Finanztransaktionssteuer fordern die Gewerkschaften bereits seit langem", sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und weiter: "Die Koalition sollte nun über die Grundrente beraten und das Konzept rasch auf den Weg bringen."