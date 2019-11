Bayern hat sich vom geplanten Nationalen Bildungsrat verabschiedet - unter anderem aus Sorge vor einem Zentralabitur. Das stößt auf scharfe Kritik der SPD-Bundestagsfraktion.

Oliver Kaczmarek, der bildungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, nannte den Schritt der CSU-Landesregierung "ein Taktieren auf dem Rücken der Qualität des Bildungswesens“. Er könne das überhaupt nicht nachvollziehen. Für die Entwicklung des Bildungsniveaus in Deutschland sei das "wirklich eine fatale Entwicklung".

Sowohl der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) als auch die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) nannten den Bildungsrat überflüssig, da die Kultusministerkonferenz die Aufgaben des Nationalen Bildungsrates übernehmen könne. Laut Kaczmarek seien dies nur "vorgeschobene Gründe“.

"Blockade durch Bayern und Baden-Württemberg"

SWR Aktuell sagte Kaczmarek: "Gerade Bayern und das grün-schwarz regierte Baden-Württemberg haben in den vergangenen Monaten die Verhandlungen über die Ausgestaltung des Bildungsrates wirklich richtig blockiert."

Dies sage einiges über den Zustand der Union aus: "Offensichtlich gibt es in der Union keine gemeinsame Haltung zu zentralen Fragen des Koalitionsvertrages. Das ist in der Tat wenige Wochen vor dem Bundesparteitag der SPD kein gutes Signal, was die Union da gerade sendet."

Kritik an der Bundesbildungsministerin

Kaczmarek kritisiert auch die mangelnde Führungsstärke von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU), die den Vorschlag zur Ausgestaltung des Bildungsrates gemacht hat: "Da hätte ich mir von Frau Karliczek gewünscht, Ordnung in ihren eigenen Laden zu bringen - anstatt jetzt das Ganze nur zu bedauern.“

"Nicht im Länderstreit verzetteln"

Die Heilbronner Stimme sieht den Ausstieg Bayerns skeptisch: "Einheitliche Standards, gemeinsame Schritte, das hat auch beim Digitalpakt funktioniert - ohne das Niveau zu drücken. Die jüngsten internationalen Vergleichsstudien zeigen, dass Deutschland bei der Bildung insgesamt nur im Mittelfeld liegt. Auf Experten zu hören, scheint also Sinn zu machen. Die Politik muss aufpassen, dass sie sich nicht im Länderstreit verzettelt, statt den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden."

Und die Südwestpresse in Ulm merkt an: "Bildung ist in Deutschland aus guten Gründen Ländersache. Nur was diese Gründe sind, ist vielen Schülern, Eltern und Lehrer längst nicht mehr klar. Der Bildungsrat sollte die Unterschiede verringern, ohne den Ländern ihre Kompetenzen einfach wegzunehmen. Er hätte das Instrument werden können, um den Bildungsföderalismus zu retten. Seine Gegner sorgen schlicht dafür, dass dieser immer weiter an Akzeptanz verliert.“