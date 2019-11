Die SPD steckt im Umfragetief. Laut der Forschungsgruppe Wahlen kommt sie bei der aktuellen Sonntagsfrage auf nur noch 14 Prozent. SPD-Politiker Norbert Walter-Borjans rät seiner Partei sogar ab, einen Kanzlerkandidaten zu stellen. Doch ist das richtig?

Auch Kilian Pfeffer und Alfred Schmit aus dem ARD-Haupstadtstudio in Berlin haben sich diese Frage gestellt. Einer Meinung sind sie allerdings nicht. Im Pro und Kontra erklären Sie ihren Standpunkt.

Pro: Der Realität in's Auge schauen

SWR-Hauptstadtkorrespondent Kilian Pfeffer betrachtet in seiner Argumentation die Umfragewerte der SPD.

Dauer 0:42 min Pfeffer: Die SPD sollte keinen Kanzlerkandidaten aufstellen Es gibt den schönen Satz „Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit.“ Betrachtern wir mal die Umfragewirklich der SPD. Seit weit mehr als einem Jahr dümpelt die Partei bundesweit um die 15% herum. Etwas besser als die AfD, zuletzt deutlich hinter den Grünen, mit großem Abstand zur Union. Natürlich ist die SPD eine wichtige Partei, aber: Die fetten Jahre sind vorbei, aktuell jedenfalls. Schon Martin Schulz war es vor zwei Jahren erkennbar unangenehm, immer wieder sagen zu müssen, er wolle Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Man macht sich nicht unnötig klein, wenn man Realitäten zur Kenntnis nimmt. Man macht sich eher lächerlich, wenn man es nicht tut.

Pfeffer sagt: "Seit weit mehr als einem Jahr dümpelt die Partei bundesweit um die 15% herum." Die Werte sind etwas besser als die der AfD, liegen aber zuletzt deutlich hinter denen der Grünen und weit hinter den Werten der Union (29% bei der aktuellen Sonntagsfrage der Forschungsgruppe Wahlen vom 18.10.2019). "Natürlich ist die SPD eine wichtige Partei", sagt Pfeffer, "Aber: Die fetten Jahre sind vorbei, aktuell jedenfalls."

Nach Pfeffers Meinung war es schon Martin Schulz vor zwei Jahren erkennbar unangenehm, immer wieder sagen zu müssen, er wolle Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Laut Pfeffer ist es kein Zeichen von Schwäche, wenn man Realitäten zur Kenntnis nimmt. "Man macht sich eher lächerlich, wenn man es nicht tut."

Contra: Es wäre ein Fehler auf die Kanzlerkandidatur zu verzichten

Alfred Schmit aus dem ARD-Hauptstadtstudio Berlin ist überzeugt, dass es ein Fehler wäre, wenn die SPD auf die Kanzlerkandidatur verzichtet.

Dauer 0:41 min Schmit: "Die SPD sollte nicht in Deckung gehen." "Es wäre ein Fehler, wenn die SPD auf eine Kanzlerkandidatur verzichten würde. Was für ein schlechtes Signal wäre das für alle Arbeitnehmer und sozial Schwächeren. Die SPD sollte sich stark machen für Gerechtigkeit und Diversität in der Gesellschaft, für Klimaschutz und echten Netz-Ausbau. Energiewende, Verkehrswende, Arbeitsmarkt-Politik."

Schmit sagt: "Was für ein schlechtes Signal wäre das für alle Arbeitnehmer und sozial Schwächeren", sagt er. Die SPD solle sich stark machen für Gerechtigkeit und Diversität in der Gesellschaft, für Klimaschutz und echten Netz-Ausbau sowie die Energiewende, die Verkehrswende und die Arbeitsmarkt-Politik.

Alle diese Themen solle die SPD nicht komplett den Grünen überlassen, so Schmit. Die SPD ist seiner Meinung nach immer noch eine wichtige Partei mit vielen guten Leuten. "Schlimm genug, dass sie derzeit so wenig Stimmen bekommt." Da dürfe sie nicht auch noch den Anspruch aufgeben, eine Führungsrolle zu übernehmen. Die SPD sollte nicht in Deckung gehen – sie sollte in Führung gehen, sagt Schmit.