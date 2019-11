SPD: Streit über Wahlempfehlungen

per Mail teilen

Knapp eine Woche vor der Wahl der Parteivorsitzenden der SPD hat sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil gegen das Duo Norbert Walter-Borjans/Saskia Esken ausgesprochen. Der "Welt am Sonntag" sagte Weil, insbesondere Esken habe Dinge von sich gegeben, bei denen sich ihm - so wörtlich - die Haare sträubten. Er favorisiert das Duo Olaf Scholz/Clara Geywitz, das für einen Verbleib in der Großen Koalition ist. Juso-Chef Kevin Kühnert dagegen bekräftigte im Fernsehsender Phoenix seine Unterstützung für das von Weil kritisierte Duo.