SPD-Spitze fordert zusätzliche Milliarden-Investitionen

Die neuen SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans fordern, dass der Staat in den kommenden Jahren zusätzliche Milliarden investiert. Nötig sei dabei eine Perspektive für zehn Jahre, sagte Walter-Borjans. Allein bei der kommunalen Infrastruktur bestehe ein Investitionsbedarf von 138 Milliarden Euro - es gehe um frühkindliche Bildung, Verkehrswege, Digitalisierung und Klima. Wenn die Kassenlage es zulasse, diese Investition ohne Kredit zu tätigen, sei das umso besser, so Walter Borjans. Wenn nicht, dürfe man die Investitionen trotzdem nicht wieder zurückfahren. Die SPD-Führung will in den kommenden Wochen mit der Union über diese und andere Forderungen verhandeln.

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hat davor gewarnt, die Schuldenbremse zu lockern. Investitionen scheiterten nicht am Geld, Mittel würden stattdessen oft wegen schleppender Planungs- und Genehmigungsverfahren nicht abgerufen. Die Politik muss es laut Kramer schaffen, dass diese Verfahren zügiger laufen.