Heute vor einem Jahr wurde Andrea Nahles in einer Stichwahl zur SPD-Parteichefin gekürt. So wirklich zufrieden sind die Sozialdemokraten mit dieser Wahl nicht.

Anfang März konnte die SPD ihre Chefin mal wieder in der "heute"-Show sehen: Andrea Nahles beim Politischen Aschermittwoch. Manche in der SPD fanden das peinlich - so peinlich, dass sie Nahles gern als Chefin loswerden würden.

Fair ist das nicht, denn zum einen war Nahles schon immer so, und zum anderen versucht sie als Trümmerfrau der SPD gerade wegzuräumen, was die Männer vor ihr auch nicht besser hinbekommen haben.

Nahles kannte Vorbehalte gegen ihre Person

Beinahe demütig bat Nahles vor einem Jahr in ihrer Bewerbungsrede um das Vertrauen ihrer orientierungslosen, zerrissenen Partei. Martin Schulz, der Hoffnungsträger, hatte die Bundestagswahl verloren und war als Parteichef zurückgetreten.

Nahles kannte die Vorbehalte gegen ihre Person und wusste auch, dass sie als frühere Ministerin und aktuelle Fraktionschefin von vielen als Teil des Problems wahrgenommen wurde. Sie versprach deshalb:

"Man kann eine Partei in der Regierung erneuern. Diesen Beweis will ich antreten." Andrea Nahles

Doch tatsächlich trauten ihr viele Delegierte damals den Neuanfang nicht zu - mehr als ein Viertel stimmte für eine unbekannte Gegenkandidatin.

Fehler bei der Maaßen-Affäre

Erst einmal wurde auch nichts besser: Die neue Bundesregierung fraß sich fest, weil CDU und CSU unaufhörlich stritten. Dazu kamen eigene Fehler: So ließ Nahles durchgehen, dass der umstrittene Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen nicht gefeuert, sondern zum Staatssekretär wegbefördert werden sollte.

SPD will Sozialstaat erneuern

Auf dem Weg mit den Parteifrieden ist Nahles ein Stück vorangekommen: Die SPD hat über ihre Vorstellungen vom modernen Staat diskutiert. Erstes Ergebnis Mitte Februar: Der Beschluss zu einer Reform des Sozialstaates - ein Erfolg für die Parteichefin, denn damit gelang es ihr, die Parteilinke wie etwa Juso-Chef Kevin Kühnert einzubinden.

Trotzdem wird Nahles einige Probleme nicht los. Ex-Parteichef Sigmar Gabriel und seine Unterstützer etwa sägen weiter an ihrem Stuhl. Und immer noch krebst die SPD in Umfragen bei deutlich unter 20 Prozent herum. Vom Ausgang der Wahlen in Europa und in Bremen Ende Mai wird deshalb viel abhängen - für die SPD und für Nahles persönlich.