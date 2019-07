SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil kritisiert die Unionsminister im Klimakabinett als permanente Neinsager, die sich wie bockige Kinder verhielten. Und als neue SPD-Chefs kann er sich auch jemand aus den hinteren Reihen vorstellen.

"Vielleicht ist gerade auch die Zeit, dass man größere Umbrüche braucht", sagt Lars Klingbeil im SWR Interview der Woche. Man solle sich nicht nur auf die SPD-Promis konzentrieren, sondern auch auf Politiker aus der dritten und vierten Reihe schauen.

Klingbeil: Die Grünen haben es in Sachen Parteispitze vorgemacht

Als Beispiel nennt Klingbeil die Grünen: "Frau Baerbock kannte kaum jemand bevor sie Parteivorsitzende wurde. Heute stellt niemand ernsthaft in Frage, dass das eine vernünftige Entscheidung bei den Grünen war, sie an die Spitze der Parte zu stellen."

Klingbeil ist überzeugt davon, dass es auch in der SPD bisher weniger bekannte Talente gebe, die der Bewerbungsprozess jetzt nach vorne holen könne. Und wenn so jemand letzten Endes an der Spitze der Partei lande, sei das auch eine gute Entscheidung, "weil wer durch dieses Verfahren durch ist, der hat schon vieles erlebt und kann wirklich sagen: Ich kann eine Partei führen", so Klingbeil.

Fortbestand der Groko hängt an Klimaschutz, Soli und Grundrente

Auf die Frage, ob es an Weihnachten noch eine große Koalition gebe, sagte Klingbeil: "Ich habe leidenschaftlich für diese Koalition gekämpft, diese Leidenschaft ist ein bisschen verloren gegangen, auch im letzten Sommer durch das ganze Hickhack mit Herrn Seehofer."

Klingbeil bezeichnet sich aber als pragmatisch und will das Ganze an Inhalten messen lassen. Drei Punkte seien für die SPD wichtig: das Klimaschutzgesetz, die Grundrente - und zwar ohne Bedürftigkeitsprüfung - das sei ihm ganz wichtig. Dazu die Abschaffung des Soli für 90 Prozent der Bevölkerung.

Union muss in Sachen Klimakabinett endlich in die Pötte kommen

Anlässlich der Sitzung des Klimakabinetts machte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil dem Koalitionspartner noch mal Dampf: "Die Union muss jetzt endlich mal in die Pötte kommen und aufhören zu verzögern", so kritisiert Klingbeil das bisherige Verhalten des Koalitionspartners.

Die Minister Scheuer und Altmeier säßen wie "bockige Kinder im Raum und wollen sich nicht an Diskussionen beteiligen." Das grenze an Arbeitsverweigerung. Es gebe eine hohe Erwartung der Bevölkerung, dass in Sachen Klimaschutz jetzt endlich was passiere, sagte Klingbeil. Aber die Unionsminister würden zu allem immer nur "Nein" sagen.

"Ich frage mich auch: Warum ist das Bahnfahren so teuer?"

Zum Vorschlag, Fliegen teurer zu machen, meinte Klingbeil: "Ich frage mich auch: Warum ist das Bahnfahren so teuer?" Wenn der Zug teurer als der Flug sei, würden sich eben viele gegen die Bahn entscheiden. Das liege in der Verantwortung des CSU-Verkehrsministers. "Da würde ich mir wünschen, dass Herr Scheuer da so ein bisschen auch mal in Schwung kommt", so der SPD Generalsekretär.

