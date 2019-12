Die gesetzlichen Krankenkassen haben 2019 über 1 Milliarde Euro Verlust eingefahren. Das liegt zum einen am medizinischen Fortschritt, zum anderen an teuren Vorhaben der Bundesregierung, heißt es in einem Medienbericht. Für die Versicherten hat das steigende Beiträge zur Folge - aber nicht sofort. mehr...