Vielleicht doch Tempo 130 auf deutschen Autobahnen? Die SPD will das Thema Tempolimit im neuen Jahr noch mal in den Ring werfen und in der GroKo diskutieren.

In der Großen Koalition zeichnet sich neuer Streit über eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen ab. "Ein Tempolimit auf unseren Autobahnen ist gut für den Klimaschutz, dient der Sicherheit und schont die Nerven der Autofahrer", sagte die SPD-Vorsitzende Saskia Esken. Außerhalb Deutschlands sei ein Tempolimit der Normalfall. Deshalb wolle Esken das Thema im neuen Jahr noch einmal besprechen. Dauer 1:03 min Erneute Diskussion über Einführung eines Tempolimits - das sind die Positionen Die Diskussion um ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen geht weiter. SPD und Grüne wollen es, Union und FDP lehnen es ab. Ein Beitrag von Anja Günther, Berlin Stegner: CSU soll bockige Blockadehaltung aufgeben Der schleswig-holsteinische SPD-Fraktionschef Ralf Stegner appellierte an die CSU und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) "ihre bockige Blockadehaltung" aufzugeben. Der frühere Partei-Vize sagte dem "Handelsblatt", dies wäre ein "kleiner, aber denkbar einfacher Beitrag zum Klimaschutz". Scheuer gegen eine neue Debatte über Tempolimit Die Union lehnt ein generelles Tempolimit bisher ab. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) warnte vor einer neuen Debatte in der GroKo. "Wir haben weit herausragendere Aufgaben, als dieses hoch emotionale Thema wieder und immer wieder ins Schaufenster zu stellen - für das es gar keine Mehrheiten gibt", sagte der CSU-Politiker der dpa. Es gebe ein funktionierendes System der Richtgeschwindigkeit. Rund ein Drittel der Autobahnen habe schon Tempo-Beschränkungen. Die meisten Unfälle passierten auf Landstraßen. Auch die FDP plädiert dafür, Verbote nur dort auszusprechen, wo sie tatsächlich gebraucht würden. Tweet zu Tempolimit in Deutschland - oder in der Schweiz? Das Bundesverkehrsministerium schaltete sich auf Twitter daraufhin mit einem Scheuer-Zitat in die Diskussion ein, wonach der Verkehr in Deutschland "bestmöglich fließen" solle. Bei Usern löste das allerdings ziemlichen Spott aus, denn das Foto in dem Tweet zeigt die Autobahnausfahrt im schweizerischen Thalwil. Auf Schweizer Autobahnen gilt ein Tempolimit von 120 Kilometer pro Stunde. "Der Bundestag hat ein #Tempolimit mit 498:126 Stimmen abgelehnt. Der Verkehr in 🇩🇪 soll bestmöglich fließen - nachts bei freier Fahrt und zu Stoßzeiten, z.B. an #Weihnachten. Daher wollen wir den Verkehr intelligent, digital & flexibel steuern - ohne Verbote." BM @AndiScheuer https://t.co/Te0tDQ70ZA BMVI, Twitter, 25.12.2019, 16:14 Uhr