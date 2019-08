SPD-Bewerberfeld wird größer

per Mail teilen

Bei den Sozialdemokraten gibt es einen weiteren Bewerber für den Parteivorsitz. Der bayerische Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner will kandidieren. Er wolle sicherstellen, dass im Auswahlprozess die ganze Vielfalt der Partei widergespiegelt werde, sagte er der "Augsburger Allgemeinen". Das bisherige Bewerberfeld findet Brunner zu linkslastig. Außerdem kandidierten zu viele Gegner der großen Koalition.

Damit bewerben sich bis jetzt fünf Zweierteams um den Partei-Vorsitz bei der SPD. Dazu kommt Finanzminister Olaf Scholz, der seine Mitbewerberin noch vorstellen will und vier Einzelkandidaten. Die neue SPD-Spitze soll in einer Mitgliederbefragung bestimmt und auf einem Parteitag Anfang Dezember gewählt werden.